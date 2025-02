Nahuel Pennisi promete una noche de emociones y de canciones

“Soy feliz”

Durante la entrevista, el artista confesó que ser no vidente no le resulta indiferente. “Ver el rostro de mis hijos... Los veo todos los días, de otra manera: uno los toca, los acaricia, los huele. Pero al universo no. Debe ser un arte ver cómo se plasma un eclipse”, dijo. “Soy feliz con la vida que llevo y con quien soy, pero siempre soñé con ver el universo”, dijo.