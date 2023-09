Nahuel Pennisi se emocionó al recordar las palabras que su hijo le dijo sobre su ceguera

Durante una entrevista en el ciclo “Caja Negra”, el intérprete fue consultado sobre la última vez que se emocionó: “El domingo este que pasó, con mi hijo. Yo estaba en casa buscando unas cosas. Puntualmente, estaba buscando unas zapatillas. Y me acuerdo de que no las encontraba. Y ya Mateo, como te contaba al principio, entiende que papá no ve, de a poquito lo va incorporando, entonces le dije: ‘Matu, ¿me ayudás a buscar unas zapatillas que no encuentro?’”.