Nahuel Pennisi: “Para mí, el no ver es un sentido más, no uno menos”

Pennisi, nacido el 19 de octubre de 1990 en Florencio Varela, Buenos Aires, ha sido ciego de nacimiento debido a un cuadro de microftalmía. A pesar de este desafío, su vida ha sido un viaje lleno de descubrimientos a través de la música, una pasión que comenzó a temprana edad. “Yo soy feliz con la vida que llevo y con quién soy, pero siempre soñé con ver el universo”, confesó Pennisi, revelando uno de sus deseos más profundos. El marco de esta declaración es el eclipse lunar que muchos pudieron apreciar este 17 de septiembre. Y aunque Nahuel es "no vidente", el fenómeno no le resulta indiferente. “Ver el rostro de mis hijos... Los veo todos los días, de otra manera: uno los toca, los acaricia, los huele. Pero al universo no. Debe ser un arte ver cómo se plasma un eclipse”, dijo.