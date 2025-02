Mirtha Legrand regresa con su “mesaza” desde Mar del Plata

Recordemos que, en el último programa que condujo en el mes de diciembre, la conductora protagonizó un tenso cruce con Roberto García Moritán por el cual después pidió perdón. “Quiero comentarles algo: en el último programa yo tuve un entredicho con Roberto García Moritán... yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable”, comenzó expresando Mirtha Legrand. Entonces comentó frente a la cámara: “Te quiero pedir disculpas. De costumbre no hago ese tipo de... yo soy picante para preguntar, porque no me gusta hacer un programa aburrido. Esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece”, continuó su descargo.