La "China" Suárez quedó en segundo plano: Mauro Icardi y un nuevo capítulo de la pelea con José Mourinho

Ante este escenario, Mourinho no pudo evitar el tema en la rueda de prensa previa al partido de la Europa League ante Anderlecht, en el que su equipo ganó 3-0. “Yo demuestro que soy ‘Special One’, no ‘The Special One’. Llevo 25 años de carrera y tengo 26 títulos, no un solo partido. Un encuentro no define mi trayectoria. Mi carrera es de 25 años”, declaró el portugués.