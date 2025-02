Las 10 playas más fotografiadas de Brasil desde 2010, según Google Maps

2) Playa de Guarda do Embaú (Palhoça, Santa Catarina): ubicada a 40 kilómetros de Florianópolis, la playa se encuentra cerca del Parque Estatal de Serra do Tabuleiro, la mayor unidad de conservación del Estado. Es considerada la "Reserva Mundial de Surf", condición certificada por la ONG Save The Waves Coalition. Cuenta con la particularidad de que, de vez en cuando, sus costas son visitadas por ballenas francas. Actualmente tiene una puntuación de 4,8 sobre cinco en Google Maps y más de 2.000 opiniones.