Listos para comenzar con la conexión Tarucas

Trató de que sus ojos no se cristalizaran, pero es demasiado intenso lo que vive. Es que Álvaro Galindo reconoce que nunca imaginó que el sábado ingresará a “La Caldera del parque 9 de Julio” como entrenador en jefe de Tarucas. Eso no pasaba por la mente del chiquito que empezó a jugar al rugby. “Nunca porque en un principio no quería ser entrenador, pero todo me fue llevando a esto”, reconoció el ex jugador formado en Universitario. “Tampoco es descabellado que esté acá”, afirmó al mismo tiempo.