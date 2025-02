Día Internacional del Cáncer Infantil: realizan una campaña de donación voluntaria de sangre

Tucumanos solidarios

Agustina tiene 26 años y fue una de las donantes voluntarias de la fecha: “Hace un montón que quería donar sangre, porque siento que es una forma de ayudar a alguien y es algo que no cuesta nada casi de tiempo y no duele tampoco, entonces aquí estoy. Sinceramente no hay un motivo específico por el que vine, solo saber que hay gente que necesita de esta donación y que puedo contribuir con un granito de arena por mas mínimo que sea, vi la publicidad por redes y me acerque porque me parecía muy importante sumarme”, dijo.