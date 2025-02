Ángel De Brito reveló detalles secretos sobre Antonela Roccuzzo y Messi

La verdad sobre los rumores de embarazo y separación

Ángel de Brito, quien se encargó de comunicar lo sucedido en su cuenta de Twitter, reveló que, tras hablar con Antonela, la modelo desmintió los rumores de embarazo. “Hablé con Antonela y me dijo que es falso el rumor de embarazo. Que hace tres años que 'la embarazan'”, escribió el periodista en su cuenta de X (anteriormente Twitter). De este modo, confirmó que, al menos en el corto plazo, no está en los planes de la pareja agrandar la familia, y que la información que circulaba no era cierta.