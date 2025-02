Piden un resarcimiento para usuarios que sufrieron cortes de energía eléctrica

“Hay un problema crítico que no está siendo atendido en su verdadera dimensión. La red que opera TRANSNOA está obsoleta y no hay inversiones suficientes para recuperarla. Los apagones que padecen los usuarios no son aislados, son un síntoma de un sistema que ya no puede satisfacer de la demanda como corresponde. La sociedad debe conocer que planes se están fijando desde el Estado para atender esta situación”, explicó el parlamentario.