Netflix pone en jaque a los influencers de la vida saludable con “Vinagre de manzana”

Los periodistas descubrieron que la influencer había estafado a cinco organizaciones benéficas, a las que nunca les había pagado por colaborar con ella. La investigación halló que Gibson nunca había estado enferma y que no había ninguna prueba científica que corroborara lo que afirmaba en su Instagram. Fue el comienzo del final. La influencer perdió contratos y tuvo que cerrar sus redes sociales. Esta historia está contenida en “The woman who fooled the world” (“La mujer que engañó a todo el mundo”, en español), el libro que escribieron los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano, y que inspiró la serie.