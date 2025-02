Cómo seguir trabajando después de jubilarse: qué trámite hay que hacer

¿Qué pasa si me jubilo y quiero seguir trabajando?

Las personas que se jubilen pero quieran seguir trabajando, tanto en relación de dependencia como de manera autónoma, podrán hacerlo y cobrar sus haberes sin limitaciones. No obstante, deberán cumplir con la obligación de realizar los aportes y contribuciones previsionales del sueldo como activo (11 % en concepto de aportes al Fondo Nacional de Empleo). Ese aporte, sin embargo, no contará para modificar el monto de la jubilación que perciben, es decir no se suma.