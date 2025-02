Trascendió el motivo por el que Jorge Rial no quiere que Morena salga de la cárcel: "No es una pavada"

Los motivos por los que Jorge no quiere que Morena quede en libertad

“El la quiere en libertad, por supuesto, pero no rápido, no ya. O sea, quiere que aprenda. Que esta vez le sirva la lección porque lo que me dicen es que le habló mucho y muchas veces para que agarre otro camino y para que cambie de compañías, pero no lo logró”, explicó Facundo.