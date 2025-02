Seleme: "Desde hace décadas que en Tucumán no existe un plan energético integral"

En ese sentido, criticó el funcionamiento de los organismos de control, asegurando que "el Ersept y el Enre resultan ser adornos caros que no cumplen con su función: no imponen sanciones, no ejercen el control adecuado y, en última instancia, dejan de lado al usuario". También se refirió a la relación contractual exclusiva con EDET, recordando que “el Gobierno de Tucumán, a través del Poder Ejecutivo, es el garante de esa relación”.