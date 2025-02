Rubiales reiteró que el beso con Jenni Hermoso fue consentido: “Me he comido a besos a un montón de futbolistas”

“No se gana un Mundial todos los días. La normalidad no se puede aplicar a algo extraordinario. Tampoco a mis hijas las saludo con un pico y en fin de año sí nos lo damos. También me ha pasado con compañeros de fútbol, siendo jugador del Levante cuando ganamos en el Bernabéu. En circunstancias excepcionales”, señaló Rubiales, cuando le consultaron si para él era habitual dar besos en la boca. “Yo me he comido a besos a un montón de futbolistas, aunque no se puede comparar un Mundial con una Nations League”, agregó.