Cavallo advirtió que un desembolso del FMI no alcanzaría para salir del cepo cambiario

En tal sentido, el ex funcionario aseguró que el endeudamiento con el organismo que lidera Kristalina Georgieva no es el camino correcto para contar con más dólares. "Las reservas externas netas no se pueden conseguir con endeudamiento externo del Banco Central. La única forma de aumentar las reservas netas es generando superávit de la balanza de pagos, sea por superávit de la cuenta corriente o de la cuenta capital por arriba del déficit de la cuenta corriente", planteó.