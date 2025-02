Oracle Next Generation capacitará sin costo a 40.000 profesionales de la tecnología en 2025

En un mundo cada vez más digital y conectado, la demanda de expertos en tecnología es más alta que nunca. Oracle dio un paso al frente con la octava edición de Oracle Next Education (ONE), su programa educativo innovador que está transformando la formación de nuevos talentos en América Latina. Con el objetivo de capacitar a 40.000 profesionales en 2025, ONE se presenta como una oportunidad única para aquellos interesados en áreas clave de la tecnología.