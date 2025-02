Thoreau sufrió el vilipendio en aquellos años y fue a parar a la cárcel. Su rebeldía no era compatible con la fiebre del oro que abrasaba entonces a Estados Unidos, no tan diferente a la de esta nueva década del desvarío y la avaricia. El título de su ensayo bien podría ser el de nuestra época: “Una vida sin principios”. Si los magnates de los negocios se ocupan de los asuntos políticos habrá que admitir, al menos, que los papeles no son los correctos. Antes influían desde la discreción, de un modo indirecto pero firme, escapando de la luz pública; hoy ocupan los despachos oficiales, escribiendo las reglas que los deberían controlar, cobrando salarios públicos y denostando a quien se los paga: el Estado. Dicen que lo quieren cambiar, le cuelgan los peores adjetivos y algunos hasta expresan su deseo de destruirlo, aunque no falta quien a diario les recuerda las muchas veces que lo convirtieron en su amante, en busca del cariño de los negocios fáciles.