El autor de "Padre rico, padre pobre" vaticina para 2025 "la mayor caída del mercado de la historia"

Además planteó que "la próxima Gran Depresión puede ser el mejor momento para hacerse muy rico… pero aún así tiene que invertir en su propia educación financiera. La gente estúpida, aquella que no tiene educación financiera real, serán los grandes perdedores" y apuntó que "el problema es que la mayoría de los graduados universitarios terminan la escuela muy endeudados y no tienen idea de lo que es un estado financiero, y no aprenden nada sobre dinero, inversiones o emprendimiento".