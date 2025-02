Cartas de lectores: Operativo Independencia

LA GACETA en estos últimos días publicó pareceres y análisis, ya sea del historiador José María Posse o de otros ciudadanos, entre los que me incluyo. Cada uno sacará sus conclusiones de los momentos vividos en ese entonces, donde todos, con excepción de la ultraderecha, vivían con un ojo abierto y el otro cerrado, aun con el temor de que los que militamos en partidos que nada tenían que ver con la guerrilla, como la UCR y sus brazos estudiantiles, entre otros. Unos dirán sus verdades: la Justicia lo dijo ya con la condena a los violadores de derechos humanos; la labor del libro “Nunca Más” impulsado por Alfonsín y la detención y juzgamiento de Perdía, Vaca Narvaja y Firmenich, como así también el juzgamiento de Bussi y otros condenados por delitos de lesa humanidad. Justamente el gran problema de ese entonces fue la falta de pruebas documentales, hasta que apareció lo que sirvió de mucho: la nómina de los que fueron detenidos y secuestrados en la ex Jefatura de Policía, donde hoy funciona el Consejo de Educación. Allí figuran y está en el expediente la nómina de personas detenidas ilegalmente, que al mejor estilo nazi, aparte del “alias” en una columna estaba el triste destino de ellos con las siglas DF, libertad, o pocos a DPE. De la mayoría nunca se supo; ello sirvió de mucho para condenar al responsable, el general Bussi en el juicio. Debo rescatar que ingentes esfuerzos se hacían para lograr el destino y liberación; se rescató, entre otros, al ex juez Agustín Ferrari, juez de instrucción de ese entonces con limitadas acciones. Estábamos bajo el terror. Nada quita que en vez de poner en manos de la justicia a quienes consideraban incursos en delitos obraron con los resultados que todavía tenemos: el dolor y el desencuentro entre los argentinos.