Alejandro Castro Solano: "La tecnología atraviesa todo lo que hacemos"

-Las terapias virtuales no son algo nuevo, son algo de hace muchos años. Se pusieron de moda por la pandemia porque no había otra forma de establecer contacto. Sin embargo, estas terapias no son para todo el mundo. Están totalmente contraindicadas en crisis, en personas con intentos de suicidio, en patologías graves o ciertos tipos específicos de patologías de la personalidad. Todas las normas de uso de terapias virtuales indican que no deben instrumentarse para pacientes nuevos, sino que debe realizarse una evaluación cuidadosa. Otra cuestión es si utiliza alguna aplicación online, por ejemplo con ejercicios para mejorar la ansiedad o elevar el bienestar, sin tener un cuadro clínico. Para estas no habría mayor inconveniente. No son recomendables de primera mano sin conocer al paciente. Los aspectos a favor es que trascienden el espacio; los psicólogos pueden tratar a pacientes que viven en regiones alejadas, pueden hacer seguimientos de los pacientes en vacaciones o viajes. Hay que entrenarse para utilizarlas. No es simplemente poner el zoom y hacer lo mismo que se hace de forma presencial. Lamentablemente en nuestro medio existe poca información y capacitación al respecto.