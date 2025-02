El ciberespacio*

En un mundo online es común sentir una sensación de intimidad y cercanía con las personas con las que nos relacionamos aun sin conocerlas. Es posible revelar una gran cantidad de información personal que en otro contexto no se revelaría (mediante fotos, comentarios propios o de los demás).

Este fenómeno también típico de los entornos virtuales se denomina disclosure o autorrevelación y es uno de los campos de estudio más frecuentes de la psicología de Internet. Si bien el fenómeno no es nuevo, cobró un nuevo auge en la era de la web. Clásicamente, el disclosure es el proceso de dar a conocer a los demás aspectos del propio self. Se trata de un proceso intergrupal que se da entre pares, parejas o grupos. Generalmente es recíproco y tiene la función de fortalecer el vínculo interpersonal con los demás (Joinson y Paine, 2009).

Al dar un sujeto más información de sí mismo, se recibe información de la otra persona o grupo y se crea una sensación de cercanía. Este principio es la base del fortalecimiento de los grupos, el mecanismo que hace que los grupos de autoayuda funcionen (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos), donde los participantes revelan una gran cantidad de información íntima y personal. El propósito es favorecer la cohesión del grupo.

En Internet el proceso ocurre de forma algo diferente. Revelar información personal no implica una vulnerabilidad propia, como generalmente suele ocurrir cuando damos a conocer la información en un contexto offline (Ben-Zeév, 2003). El efecto de desinhibición, el anonimato y la falta de claves visuales favorece y predispone a la autorrevelación. Las personas tienden a compartir más información privada mientras están en línea, siendo el propósito de la autorrevelación el reducir la incertidumbre en el otro. Según algunos autores, las relaciones interpersonales establecidas en línea pueden ser tan significativas e íntimas como las relaciones cara a cara e incluso pueden fortalecerse más debido a las características de Internet y al efecto de desinhibición online (Anolli et al., Riva, 2005; Manago et al., 2012).

*¨ Fragmento La psicología en Internet (Paidós).