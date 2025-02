¿Es posible un psicoanálisis por vía remota?

Indudablemente hay diferencias. No es lo mismo un análisis vía remota que aquel que trascurre en la intimidad de un consultorio, allí donde una tenue luz y un silencio tranquilizador hacen de marco para que un analizante tendido en el diván y sustraído a la mirada del analista pueda decir aquello que se le ocurre sin poner barreras a lo que aparece en sus ocurrencias. El método de la asociación libre produce un decir en el que lo inconsciente se expresa a través de lapsus, chistes, actos fallidos o sueños. La escena del análisis se constituye también con elementos imaginarios que son parte de esta singular relación entre analizante y analista. El saludo, el estrecharse las manos, una voz envolvente, gestos y sonidos emitidos, la vivencia de angustia en los minutos previos a entrar a sesión o la conmoción del cuerpo a la salida forman parte de la escena del análisis. Esto queda excluido en la vía remota donde este ritual no está presente y el sujeto no logra hacer el corte con su vida cotidiana al tomar sus sesiones en el living de su casa, el dormitorio o en su oficina.