Los cinco alimentos que rara vez comen las personas que viven 100 años

Los hábitos alimenticios que comparten las personas centenarias

“En mi investigación, identifiqué originalmente cinco regiones en todo el mundo donde las personas viven más y de manera más saludable que en cualquier otro lugar; estas se conocen como zonas azules. Las zonas azules originales incluyen Okinawa, Japón; Cerdeña, Italia; Nicoya, Costa Rica; Icaria, Grecia; y Loma Linda, California”, dice Dan Buettner, productor de la docuserie ganadora del premio Emmy de Netflix Live to 100: Secrets of the Blue Zones.