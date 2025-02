El curioso dato de Hugo Corbalán, DT de Graneros, que ilusiona a los hinchas del "Cocodrilo"

El DT de Deportivo Graneros está a un paso de alcanzar su cuarto ascenso, tras las experiencias exitosas con San Jorge, San Lorenzo de Villa Alem e Instituto Santiago. Y, sin embargo, este momento tiene un sabor especial. "Cuando me contactó Roque Graneros (presidente del club), me interesó el proyecto que tenía para su equipo. Yo venía de un periodo en Atlético Concepción y hacía mucho que no dirigía en la Liga Tucumana. Graneros ya tenía una plaza en el Regional Federal, pero la idea era pelear tanto la liga como el torneo del Consejo Federal", recuerda.