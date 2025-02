Deportivo Graneros, el joven club de 28 años manejado por una familia que está a 90 minutos de hacer historia

Alberto, de 22 años, es volante central y tuvo un paso por las inferiores de Atlético. "Estamos viviendo un sueño. Esto quedará grabado para toda la vida si Dios quiere se da", expresó. "Me inicié en una escuelita de fútbol acá en Graneros. Ahí, don Faustino Frías y Juan Castellano me enseñaron mucho. Después, pasé una prueba en Atlético y estuve tres años en ese club. Pero regresé a Graneros y hoy me encuentro ante una oportunidad única", agregó.