El dólar "blue" registró una leve caída, pero se mantuvo arriba de los $1.200 en Tucumán

Cepo cambiario: la advertencia de un ex ministro de Economía al Gobierno de Milei

Domingo Cavallo advirtió que la administración libertaria no podrá eliminar el cepo cambiario para adquirir dólares, incluso aunque reciba un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Todas las especulaciones que se hacen sobre cuánto puede ser el desembolso up front que el FMI pueda hacer por arriba de los pagos por capital e intereses que el Banco Central tiene comprometidos con aquella institución, son relevantes en relación con el significado de apoyo a la gestión económica del gobierno, pero no significarán tampoco un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario", escribió el economista en su blog.