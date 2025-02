El BCRA padece el “efecto Brasil”, por la alta demanda de divisas durante el verano

El Banco Central sigue teniendo dificultades para acumular reservas. Apenas pudo comprar U$S 9 millones en su intervención de ayer y anotó su cuarto saldo positivo consecutivo. Además, se mantuvo la sangría de reservas internacionales, que cayeron U$S 29 millones y ya acumulan nueve bajas en 11 ruedas. En ese período, llevan un rojo de U$S 1.165 millones, en buena medida por la demanda de argentinos que veranean en el exterior, en especial en Brasil. Así, las reservas se ubicaron en U$S 29.427 millones.