El Mollar y la ardua tarea de reordenar tierras fiscales

Los resultados de esa tarea generaron repercusiones políticas inmediatas. El gobernador Osvaldo Jaldo, que cada tanto recuerda que durante su gestión defenderá la propiedad privada y pública, anunció la eliminación de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, cuyo ex titular y dos empleados están siendo investigados por el caso de El Mollar. El titular del Poder Ejecutivo también advirtió que no protegerá a nadie y que ex y actuales funcionarios deberán responder por sus actos. Esas palabras se conocieron luego de que el juez que dispuso la restitución de las tierras ordenara al Ministerio Público que ahondara la investigación en contra del comisionado rural de El Mollar Jorge Cruz. Por último, el mandatario anunció la creación de una Unidad que analizará el destino que tuvieron las tierras fiscales en los últimos 10 años de El Mollar, Tafí del Valle, Amaicha, Colalao, San Javier, Raco, El Cadillal y San Pedro.