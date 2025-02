El padre que golpeó a su hija por andar sin casco dio una insólita justificación

El video de un padre golpeando brutalmente a su hija adolescente en la ciudad de Saladillo generó indignación en redes sociales. En las imágenes, Sergio Martínez la agrede en el piso tras verla circular en moto sin casco. "Se me pone la piel de gallina al verlo, porque no me pude controlar", intentó justificarse Martínez, quien ahora enfrenta una restricción perimetral impuesta por la Justicia.