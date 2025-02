Los escandalosos chats entre China Suárez y Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “Podemos hacer un trío”

Uno de los momentos más impactantes de la conversación es cuando la China le confirma a Wanda que lo que sucedió en París fue más que un simple encuentro. “Obvio, me dijo que no transaron, me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira. ¿Y por qué quiso hacer eso y no lo otro?”, expresó Nara en un claro reproche. La actriz, visiblemente molesta, respondió: “Borro porque ya me da pánico todo. Y es muy íntimo. Me da vergüenza. Nunca un tipo me expuso así”. “Indispuesta te chupó”, le espetó la mediática. “Él me dijo que no estabas indispuesta, que vos se lo dijiste para engancharlo y que te cog...”, agregó. “¿Para engancharlo? ¿Cómo?”, preguntó la actriz, incrédula.