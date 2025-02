El plan de Donald Trump generó pánico financiero y tensión global

La Fase 3

Toda esta situación internacional se dio en el inicio de la Fase 3 del plan instrumentado por Milei con el menor ritmo de devaluación mensual en una jornada en la que el Banco Central pudo comprar U$S 17 millones. De acuerdo con los datos provisorios difundidos por la entidad monetaria, las reservas brutas internacionales treparon U$S 1.149 millones debido a movimientos habituales de comienzos de mes que suelen compensar las pérdidas del último día hábil del mes previo. El viernes pasado habían sufrido una pérdida de U$S 1.121 millones, para redondear un retroceso de U$S 1.300 millones en todo enero. Con el repunte de ayer, las reservas subieron a US$ 29.456 millones.