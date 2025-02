Construir una fortaleza en casa es el gran desafío que tiene Atlético Tucumán

Claro está, en el fútbol no hay nada escrito y no hay recetas mágicas. Que Atlético gane en su primer partido del año como local no garantiza que vaya a tener una buena temporada ni mucho menos. Pero obtener un resultado positivo sí puede, por lo pronto, significar un buen impulso para lo que viene, y contribuir a dejar atrás la floja imagen mostrada en Santiago del Estero y algunos cuestionamientos que ya, muy temprano en la temporada, empiezan a aparecer. Pero, por sobre todas las cosas, sería un primer paso importante para tratar de repetir una tendencia en las mejores campañas históricas de Atlético: convertir el Monumental José Fierro en una verdadera fortaleza.