"No puedo hablar": Luis Lobo Medina se refugia en el silencio luego de la polémica en Barracas Central-Banfield

Que Lobo Medina haya quedado en el ojo del huracán no es algo nuevo para el controversial, polémico y desgastado arbitraje argentino que conduce Federico Beligoy. Las polémicas (y las sospechas) están a la orden del día e invaden la escena casi todos los fines de semana. “Al principio me costaba mucho vivir rodeado de ese tipo de dichos. Eso me llevó a ir al psicólogo para poder sobrellevar la presión. Vivimos en un país muy futbolero en el que no nos gusta perder y siempre hay que buscar algún culpable”, había declarado hace un año dejando en claro que su profesión no está exenta de errores humanos.