La amenaza de Pablo Toviggino, tesorero de AFA, a un dirigente de Banfield: “Guardia alta”

“Aunque las cosas no salgan, aunque el de negro no quiera o el de ezeiza no vea, nunca hay que dejar de ser. Este equipo demostró tener sacrificio y huevos. Nunca dejó de ser. Vamos banda!! Esto recién comienza. ¡Vamos por más!”, había posteado Bonafina tras la derrota de Banfield, que se dio con un gol en offside que no fue anulado ni por Luis Lobo Medina, árbitro del partido, ni por el VAR.