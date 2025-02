La contundente crítica de Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé: "No sabe jugar de delantero"

Cristiano habló sobre la reconversión de Mbappé, quien siempre jugó en la banda durante su etapa en Francia, pero que, tras su llegada al Real Madrid, comenzó a desempeñarse como delantero. Después de un proceso de adaptación, el jugador galo comenzó a rendir al nivel esperado. Sin embargo, Cristiano considera que el cambio de posición le trajo algunos desafíos. En su opinión, "la posición de delantero le complica un poco a Mbappé, porque él no sabe jugar de delantero... No es que no sepa, no es su posición".