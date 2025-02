Quiénes eran los dos adolescentes hallados muertos debajo de un puente en Florencio Varela

“No podía decir las palabras. Le pedí que se calmara y que me contara y me dijo: ‘Era una chica y un chico. El chico estaba atado de las manos atrás, arrodillado y con la cabeza en el piso. La chica no se la distinguía, pero tenía su pelo rubio, también estaba atada y toda desfigurada’”, contó Marina.