Hallaron sin vida a dos adolescentes que habían desaparecido el jueves cuando iban al gimnasio

Los investigadores, por el momento, no descartan ninguna hipótesis, aunque la más firme es el doble homicidio en el contexto de un robo. Según trascendió, no se encontró la mochila de Josué ni los celulares de ambos. En medios locales circuló la versión que los cuerpos estaban golpeados y que incluso uno de ellos estaba maniatado, pero esa información no fue confirmada oficialmente.