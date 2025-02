El viajar es un placer

Recuerdo a Facundo Cabral mofarse de los artistas que viajaban “ siguiendo a la música”. El hombre que recomendaba no crecer les decía “ !ah si no sabia que la música estaba allá y no aquí en Argentina¡”. Estaba equivocado. Es extraño que Cabral, poeta tan sensible, no haya tenido en cuenta que la música tal vez sea el viaje mismo de buscarla. Cada itinerario y pasajero son distintos. también hay muchísimas formas malas y buenas de quedarse. Lo mismo vale para la felicidad y las ganas de buscarla en cualquier parte. No todos los viajeros son turistas ni los que se quedan es porque no quieren irse. Algunos hacen millas pero resulta que son estaquiaos con mucha soga y hay otros que tienen tal gratitud de poder viajar y liberarse por un rato que dan vuelta al mundo en cada travesía, por pequeña que sea. A veces les basta un libro o una buena canción. Y si es en el cerro, mejor.