Un atlas histórico sobre los orígenes de la patria de papel

No menos revelador es que, a diferencia de la actualidad, cuando algunas bibliotecas públicas se ubican algunos de los edificios más fascinantes de occidente, tal vez no hubo tal cosa como un edificio para la Biblioteca de Alejandría, que vivió su esplendor durante el reinado de los primeros cuatro Ptolomeos. Porque se han preservado textos sobre el Palacio y el Museo, pero no sobre la Biblioteca. Acaso, aventura la ensayista, no se trató de una sucesión de salas de lecturas, sino tan sólo de estantes con papiros. Cada quien elegía, luego, donde acudir a leerlos.