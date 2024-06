El poder de la lectura: un homenaje a los libros y su impacto en la sociedad

Comprender la palabra escrita es fuente de libertad. Algo tan básico para quienes leemos estas palabras en este periódico que lo damos por sentado, pero que hoy está muy lejos de ser la norma. En la República Argentina, tres de cada cuatro jóvenes no entienden lo que leen. La falta de comprensión lectora está en la raíz del fracaso escolar. Sin embargo, a veces caminamos anestesiados y nos acostumbramos a esta situación. Uno de los mayores logros de nuestro sistema educativo es la escolaridad universal. No nos engañemos: de nada sirve esta escolaridad si los chicos y las chicas en la escuela no logran aprender.