Las manos invisibles de las madres

En otras relaciones enfermas, como la de Marguerite Duras y su madre, el desapego y el menoscabo forman parte de la misma materia en la que coinciden ficción y realidad. Cada tramo autobiográfico fue con sus ásperos detalles parte también de su novela más conocida: El Amante. En ella, cada capítulo cuenta una vida en la que nada puede ser ficción sin antes haber sucedido de verdad. Cuando llega el turno de la señora Marie Donnadieu, ahorra en adjetivos y en compasión: “Siempre vi a mi madre planear cada día el futuro de sus hijos y el suyo. Un día ya no fue capaz de planear grandezas para sus hijos y planeó miserias”. En Cuadernos de la Guerra, con textos que van de 1943 a 1949, le dedica un recuerdo amargo: “(…) no he tenido ni casa familiar, ni jardines conocidos, ni desvanes, ni abuelos, ni libros, ni esos compañeros a los que uno ve crecer. Nada de todo eso. ¿Os preguntáis qué es lo que queda? Queda mi madre”. Y la define con una frase árida, despojada de cariño: “Mi madre fue para nosotros una extensa llanura por la que caminamos largo tiempo sin averiguar sus dimensiones”.