Arroz con “palito”

De los tres gobernadores amarillos, solo controla a Jorge, pese a los cortocircuitos que existen entre ambos y de los cuales no había antecedentes. El entrerriano Rogelio Frigerio da por hecho una alianza provincial con La Libertad Avanza (LLA), y el chubutense Ignacio “Nacho” Torres no puede avanzar en el mismo sentido porque a) al inicio del mandato se hizo el macho mexicano contra el gobierno, y b) tiene una piedra en el zapato local con algún capital propio, que es libertario César Treffinger, quien opera para que no haya entente y el gobernador sufra una derrota en octubre. El PRO ya no es lo que era: hoy es una suma de tribus internas de difícil conducción, un equipo con los 11 agarrados del travesaño para evitar una derrota en la casa matriz. Este es un dato estructural de la política argentina: el primer partido de diseño, concebido para el ambiente del siglo XXI, corre riesgo de desarticularse rápidamente y volver a ser un “fenómeno barrial”. Milei invirtió mucho menos tiempo y dinero para llegar al poder nacional, y no tiene pretensiones de armar una estructura a la vieja usanza. También corre el riesgo de acabarse más rápido.