Fecha 3 del torneo Apertura 2025: San Lorenzo recibe a River en un duelo clave

Sin escapar a la autocrítica, Gallardo aceptó que en la fecha pasada “ganamos tres puntos y nada más. Lo que vimos no fue bueno. No me gustó el partido, en absoluto. No fluimos, nos está costando soltarnos. El fútbol argentino tiene ese espíritu de competencia que no es fácil para nadie, y tenemos que aceptarlo y asimilarlo”.