Desesperada búsqueda de un argentino que se perdió en la selva de Brasil

“Estamos desesperados”, dijo la hermana

Daniela, la hermana del joven perdido en la selva, informó a Todo Noticias que el lunes hablaron por última vez con Federico, quien les informó que se quedaría en un camping donde no tendría buena señal. “Estábamos tranquilos de que no nos hable, pero hoy la policía se contactó conmigo desde Brasil para decirnos que estaba su camioneta, su perra y todos los documentos estaban adentro de la camioneta, pero él no estaba”, relató la mujer.