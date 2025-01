Tomás Cuello fue presentado en Atlético Mineiro: ¿cuánta plata le ingresa a Atlético Tucumán?

Atlético Mineiro ya lo presentó en sus redes sociales, y el tucumano ya pronunció sus primeras palabras como jugador del “Galo”, último subcampeón de América. Aunque todavía no hay detalles oficiales, Mineiro compró a Cuello en un monto cercano a los U$S seis millones, por lo que a Atlético, que tenía el 50% de su pase, le quedarán alrededor de U$S tres millones.