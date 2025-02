El turismo masivo plantea un desafío para los destinos más populares del globo

Croacia no es el único sitio forzado a poner restricciones. Según el artículo "¿Cuál es la clave para frenar el turismo de masas?" de The New York Times, este año los viajeros sentirán los efectos de esos esfuerzos en numerosos puntos del planeta. La nueva legislación que regula los alojamientos de Airbnb y otros alquileres de corta duración entra en vigor en Francia, la República Checa y Grecia, donde un incremento del 24,5% de visitantes extranjeros en 2024 respecto al año anterior también explica el aumento de los impuestos —hasta 20 euros diarios— para los pasajeros de cruceros en las islas de Santorini y Mykonos.