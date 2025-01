La frase del DT de Roma sobre Paredes que ilusiona a los hinchas de Boca: “No voy a detener a nadie”

“¿Adiós Paredes? No he sabido nada de él. Ciertamente, si no quiere quedarse no voy a detener a nadie”, lanzó Ranieri. Esta frase fue tomada como los hinchas boquenses como una puerta de salida para el campeón del mundo, que hasta la llegada de Ranieri no era titular, pero que con el nuevo entrenador recuperó protagonismo.