Un ex DT de Atlético Tucumán disparó contra Sebastián Domínguez tras el Vélez-Platense: "Las cosas se arreglan de otra forma"

“Acá es fácil enojarse. Por ahí, en mi barrio, San Antonio (Grand Bourg), las cosas se arreglan de otra forma. Hoy fui evolucionando para cambiar mi vida y no me lastima porque estoy de acuerdo con lo que hacemos nosotros. El club me contrató para sacar puntos y nosotros estamos en ese camino. Siempre humildes, empatamos con River y le ganamos a Vélez en su cancha”, disparó Gómez, visiblemente enojado con Domínguez, que reclamó que Platense hacía tiempo.