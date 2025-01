Jugó en la selección con Messi, le ganó al cáncer en 2014 y ahora vuelve al fútbol a los 41 años

Sobre esta nueva etapa, Gutiérrez explicó que no tenía planes de volver a jugar, pero la propuesta del entrenador del equipo lo convenció. "El técnico me preguntó si quería sumarme, y acepté. Es una forma de devolver el cariño de la gente y del lugar que tanto me ha dado". Aunque reconoce que su cuerpo fue exigido durante su carrera, esta experiencia le permite disfrutar del deporte desde otra perspectiva.